Москвича первым в мире оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Гражданин РФ 28-летний Дмитрий Громов в пьяном виде на своем электросамокате врезался в мопед, ранив водителя и пассажира в Лондоне. Суд приговорил его к штрафу в размере трех тысяч фунтов стерлингов и лишил водительских прав на 16 месяцев.

Как подчеркнуло издание Daily Mail, москвич стал первым человеком в мире, который подвергся наказанию за пьяное вождение самоката. Громов ездил на нем по дорогам и тротуарам, что запрещено британскими законами.

Инцидент произошел 31 мая 2019 года в восточном Лондоне. Россиянин управлял самокатом Xiaomi Mi M365, при этом эксперты обнаружили, что в 100 мл его крови содержалось 134 мг алкоголя при норме 80 мг. Громов признал свою вину.

Специальный констебль полиции Уильям Гамильтон подчеркнул, что электросамокаты в последнее время все чаще становятся причиной аварий. Прошлым летом только за одну неделю стражи правопорядка поймали на незаконной езде 100 человек.

«Они запрещены для езды везде, кроме частной земли при разрешении землевладельца. Громов не только ехал на электросамокате по общественной дороге, но и подверг опасности и себя, и других, управляя им в нетрезвом виде. Последствия могли быть много хуже», — заявил полицейский.

В июле 2019 года погибла британская 35-летняя телезвезда Эмили Хартридж. Ее электросамокат столкнулся с грузовиком.