Москва вошла в топ-4 лучших городов для жизни в мире

Первые три места списка занимают Лондон, Нью-Йорк и Париж соответственно. Москва обогнала Токио, Мадрид, Рим, Дубай и многие другие мегаполисы.

«Город занимает четвертое место по уровню доступности аэропортов, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Когда вы окажетесь на земле, вы окажетесь недавно отреставрированном московском метро, которое все чаще вызывает зависть во многих Западных столицах, как из-за высоких эффективности и доступности, так и из-за великолепных станций, полных произведений искусства», — говорится в статье.

На сайте мэра Москвы заместитель мэра Наталья Сергунина заявила, что столица является одним «международных культурных и цивилизационных центров». По ее словам, в последние годы в городе идет активное развитие в ключевых направлениях: экономика, инновации и цифровизация. Благодаря этому выросла его привлекательность среди туризма, а также увеличились возможность молодых людей для реализации себя в различных сферах.