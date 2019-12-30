Москва вошла в топ-3 городов Европы с самой дорогой элитной недвижимостью

Москва заняла третье место среди городов Европы с самой дорогостоящей элитной недвижимостью. Стоимость одного квадратного метра в столице России достигает 25-30 тысяч евро (1,7-2 миллиона рублей).

Об этом сообщил сайт Idealista со ссылкой на исследование агентства недвижимости Barnes.

На первом месте по версии сайта оказался Лондон — за квадратный метр в столице Англии придется отдать 25-35 тысяч евро (1,7-2,4 миллиона рублей). Второе место получил Париж — тем, кто желает жить в городе с Эйфелевой башней, нужно будет заплатить за «квадрат» столько же, сколько и москвичам — 25-30 тысяч евро за «квадрат» (1,7-2 миллиона рублей).

Следом за ними расположились Вена и Берлин — один квадратный метр в этих городах обойдется в 7-22 тысячи евро (1,2-1,5 миллиона рублей).

В десятку высоких цен на недвижимость попали также Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона. В зависимости от города, желающим приобрести там квартиру или дом придется отдать от 12 до 20 тысяч евро (831 тысяча рублей — 1,4 миллиона) за один квадратный метр.