Москва вернет Парижу останки соратника Наполеона в 2020 году

Единичное захоронение обнаружили русские и французские археологи, работавшие под руководством президента русско-французского фонда исторических инициатив Пьера Малиновского. Они сразу поняли, что это мог быть видный французский генерал времен Отечественной войны, однако однако следовало провести генетическую экспертизу, чтобы установить личность.

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Результат превзошел все ожидания — это была могила прославленного генерала и соратника Наполеона Бонапарта, Сезара Шарля Этьена Гюдена, который прошел с императором его путь еще со времен революционных войн. Он погиб в Смоленском сражении в 1812 году.

В захоронении не было найдено ни одной детали военной формы. Это сходится с данными, о том, что Наполеон Бонапарт после смерти Гюдена приказал вырезать его сердце и отправить для захоронения во Францию вместе с его наградами и саблей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова передать Франции останки генерала, о чем позже и попросила французская сторона.

Память генерала Гюдена почтут на торжественной церемонии в парижском Доме Инвалидов, которая, вероятно, пройдет весной. На нее также был приглашен Владимир Путин. После церемонии останки похоронят рядом с Наполеоном.