Москва сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом

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«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей», — рассказал агентству источник в энергетическом секторе.

По словам эксперта, оператор украинской газотранспортной системы должен будет выставлять свои транзитные мощности на аукцион, даже если Киев и Москва не подпишут новое соглашение.

«Газпром» же сможет выкупать выставленные на торги мощности и с их помощью осуществлять краткосрочные и долгосрочные поставки.

«Таким образом, даже если трехсторонние консультации по газу не приведут к результату, нынешний десятилетний контракт между Москвой и Киевом истечет в конце 2019 года и не будет ни продлен, ни обновлен, для сохранения транзита в 2020 году все равно будет существовать достаточная легальная база», — добавил эксперт.

19 сентября в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза по газу на министерском уровне. Стороны обсудят порядок формирования транзитных тарифов, контракты на поставку газа и другие воспросы.