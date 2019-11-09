Москва призвала суд ООН отклонить киевские претензии

Как подчеркнули российские дипломаты, фактически украинская сторона обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД).

Суд ранее отклонил одно из ключевых требований Украины. Киев заявил, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине. Однако остальные возражения России были судом проигнорированы.

Суд ООН отклонил возражения России по украинскому иску Подробнее

«В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям», — отметили в МИД России.

Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России. Это значит, что суду следует в итоге оставить без удовлетворения все украинские претензии.