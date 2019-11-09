  • Москва призвала суд ООН отклонить киевские претензии

    09 ноября 2019, 17:48

    Алексей Сахаров

    Москва призвала Международный суд ООН оставить без удовлетворения претензии Киева. Украина, в частности, обвинила Россию в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.
    Москва призвала суд ООН отклонить киевские претензии

    Как подчеркнули российские дипломаты, фактически украинская сторона обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД).

    Суд ранее отклонил одно из ключевых требований Украины. Киев заявил, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине. Однако остальные возражения России были судом проигнорированы.

    Суд ООН отклонил возражения России по украинскому иску

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    «В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям», — отметили в МИД России.

    Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России. Это значит, что суду следует в итоге оставить без удовлетворения все украинские претензии.