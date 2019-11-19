Украина подготовилась к суду с Россией, несмотря на возвращенных моряков Подробнее

Ранее украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые задержали в российских водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передали Украине в нейтральных водах.

«Москва увидела шансы по пути реализации Минских соглашений. Таким образом, поощряют украинскую сторону к дальнейшему продвижению по пути урегулирования», — оценил шаги РФ Погребинский.

По его мнению, действия российских властей являются жестом доброй воли и говорят о готовности к встрече в «Нормандском формате».