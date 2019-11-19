«Москва поощрила Киев возвратом кораблей» — украинский политолог
Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил уверенность, что передача кораблей поспособствует налаживанию диалога между странами, сообщил сайт Ura.ru.
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Ранее украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые задержали в российских водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года, передали Украине в нейтральных водах.
«Москва увидела шансы по пути реализации Минских соглашений. Таким образом, поощряют украинскую сторону к дальнейшему продвижению по пути урегулирования», — оценил шаги РФ Погребинский.
По его мнению, действия российских властей являются жестом доброй воли и говорят о готовности к встрече в «Нормандском формате».