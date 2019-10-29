Москва пообещала ответные меры за высылку дипломата из Болгарии

Глушко заявил, что Москва предпримет ответные меры на высылку. Политик пояснил, что это «принято в дипломатической практике».

Болгария попросила отозвать российского дипломата. Его обвинили в шпионаже Подробнее

Ранее стало известно, что российского дипломата высылают из Болгарии из-за подозрений в шпионаже.

Расследование дела поручили прокуратуре и, как сообщил портал «Утро.ру», на дипломата завели уголовное дело. Однако расследование завершили в связи с дипломатическим статусом подозреваемого.