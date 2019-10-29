Москва пообещала ответные меры за высылку дипломата из Болгарии
Накануне София потребовала отозвать одного из российских дипломатов. Замминистра иностранных дел РФ Александр Глушко прокомментировал ситуацию, сообщило РИА «Новости».
Глушко заявил, что Москва предпримет ответные меры на высылку. Политик пояснил, что это «принято в дипломатической практике».
Болгария попросила отозвать российского дипломата. Его обвинили в шпионажеПодробнее
Ранее стало известно, что российского дипломата высылают из Болгарии из-за подозрений в шпионаже.
Расследование дела поручили прокуратуре и, как сообщил портал «Утро.ру», на дипломата завели уголовное дело. Однако расследование завершили в связи с дипломатическим статусом подозреваемого.