Москва ответила на ультиматум США по договору СНВ-3

Москва не собирается продлять Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не условиях Вашингтона. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат сказал, что заявления спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли о «новых условиях» по СНВ-3 считает ультимативными. Рябков также подчеркнул, что Россия не боится возможных санкций Штатов за оружейные сделки с Ираном. Российская позиция в этом вопросе будет неизменной. Об этом сообщил ТАСС.

Замминистра добавил, что Москва не согласна с Вашингтоном, что Китай нужно подключить к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее Биллингсли заявил, что если российская и американская стороны не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 году, то договор СНВ не будет продлен. Он напомнил, что США сделали России «хорошее» предложение. К тому же не исключено, что после возможного переизбрания Дональда Трампа президентом, «цена вопроса» станет выше. По мнению, Биллингсли соглашение нужно продлевать по крайней мере на пять лет.

Россия и США подписали ДСНВ в апреле 2010 года. Срок договора истечет 2021 году. Москва и Вашингтон провели два раунда переговоров, но единое решение так и не было принято.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал слова спецпосланника США «зашкаливающей наглостью».