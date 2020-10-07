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    07 октября 2020, 00:54

    Москва отреагировала на заявления медиков ФРГ о присутствии «Новичка» в анализах Навального

    Анастасия Кукова

    Россия удивлена гротескной картиной, сложившейся после заявления немецких медиков о наличии «Новичка» в анализах блогера Алексея Навального. Тем более, что берлинские военные химики это отравляющее боевое вещество никогда не синтезировали, но сумели мгновенно определить его присутствие в биоматериале.
    Москва отреагировала на заявления медиков ФРГ о присутствии «Новичка» в анализах Навального

    Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе 95-й сессии исполнительного совета организации.

    «Поскольку немцы, как нам помнится, всегда утверждали, что никогда никаких «Новичков» не синтезировали, но почему-то чуть ли не мгновенно выяснили, чем будто бы отравлен берлинский пациент и, не называя конкретных химикатов, возвестили об этом всему миру», — цитирует дипломата РИА «Новости».

    По мнению Шульгина, целью кампании вокруг Навального является создание надуманного повода для очередного пакета антироссийских санкций. Отсюда и проявление «мегафонной политики». Шульгин подчеркнул, что до предъявления вещественных доказательств Москва будет считать проявлением «разнузданной агитационно-пропагандисткой кампанией и низкопробной провокацией» любые заявления на эту тему.

    «Цель ее при этом очевидна — попытаться в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного «транша» санкций», — сказал российский дипломат.

    Александр Шульгин высказал убеждение, что история вокруг блогера развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Он подчеркнул, что Россия никому ничего не должна доказывать в ответ на безапелляционные и бездоказательные обвинения.

    «Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — сказал Шульгин.

    После госпитализации в Омске 20 августа блогер Алексей Навальный был перевезен в Германию в клинику Шарите. Берлин заявил, что в его анализах обнаружены признаки боевого отравляющего вещества «Новичок». Доказательства российским властям предъявлены не были.

    Новости SMI.FM