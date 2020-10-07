Москва отреагировала на заявления медиков ФРГ о присутствии «Новичка» в анализах Навального

Россия удивлена гротескной картиной, сложившейся после заявления немецких медиков о наличии «Новичка» в анализах блогера Алексея Навального. Тем более, что берлинские военные химики это отравляющее боевое вещество никогда не синтезировали, но сумели мгновенно определить его присутствие в биоматериале.

Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе 95-й сессии исполнительного совета организации.

«Поскольку немцы, как нам помнится, всегда утверждали, что никогда никаких «Новичков» не синтезировали, но почему-то чуть ли не мгновенно выяснили, чем будто бы отравлен берлинский пациент и, не называя конкретных химикатов, возвестили об этом всему миру», — цитирует дипломата РИА «Новости».

По мнению Шульгина, целью кампании вокруг Навального является создание надуманного повода для очередного пакета антироссийских санкций. Отсюда и проявление «мегафонной политики». Шульгин подчеркнул, что до предъявления вещественных доказательств Москва будет считать проявлением «разнузданной агитационно-пропагандисткой кампанией и низкопробной провокацией» любые заявления на эту тему.

«Цель ее при этом очевидна — попытаться в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного «транша» санкций», — сказал российский дипломат.

Александр Шульгин высказал убеждение, что история вокруг блогера развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Он подчеркнул, что Россия никому ничего не должна доказывать в ответ на безапелляционные и бездоказательные обвинения.

«Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — сказал Шульгин.

После госпитализации в Омске 20 августа блогер Алексей Навальный был перевезен в Германию в клинику Шарите. Берлин заявил, что в его анализах обнаружены признаки боевого отравляющего вещества «Новичок». Доказательства российским властям предъявлены не были.