Москва оказалась в топ-3 городов по инновациям при борьбе с коронавирусом

Международный аналитический центр StartupBlink составил рейтинг городов по инновациям при борьбе с распространением коронавируса. Москва заняла в нем третье место. Об этом сообщило «Утро.ру».

По данным издания, Москва представила свыше 45 инновационных решений, которые помогли справиться с СОVID-19 бизнесу и людям. В частности, речь идет о вакцине «Спутник V», искусственном интеллекте, применяемом для распознавания инфекции, а также о цифровых пропусках с QR-кодами и сервисе «Яндекса» по доставке тестов на Covid-19. Кроме того, отмечаются и онлайн-школы «Учи.Ру» и «Фоксфорд», с помощью которых было организовано качественное дистанционное обучение.

«Эти решения обеспечили Москве место в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, но главное — они спасли тысячи жизней людей», — обозначил мэр Москвы Сергей Собянин.