Москва объяснила невозможности Турции продать С-400 третьим странам

Турции понадобится разрешение России для продажи зенитных ракетных систем С-400 другим странам. С таким заявлением выступила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

Она напомнила, что для продажи российского вооружения первый покупатель обязан предоставить сертификат конечного пользователя.

«Передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — привело слова представителя ведомства РИА «Новости».

Ранее газета Defense News со ссылкой на американского сенатора от республиканцев Джона Тьюна сообщила, что в проекте бюджета на национальную оборону может появиться поправка, которая предусматривает выкуп у Турции российских комплексов С-400. Средства на эти цели выделят из бюджета Сухопутных войск США. Это поможет Турции и США найти консенсус в программе по производству истребителей пятого поколения F-35.

Осенью 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Первая часть груза поступила в Анкару в июле прошлого года. Против покупки выступили США и НАТО. Сначала в качестве альтернативы они предложили системы Tomahawk, а после пригрозили исключить Турцию из программы по созданию истребителей F35.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США таким образом пытаются создать собственное оружие, аналогичное С-400. При этом он отметил, что Турция вряд ли пойдет на перепродажу российского вооружения, так как лишится статуса надежного партнера.