Москва не увидела позитивных сдвигов в отношениях с Украиной

«Я не уверена, что наметились позитивные сдвиги. То есть вообще ничего нет», — заявила Захарова.

Запрос на мир. Что стоит за обменом заключенных между Россией и Украиной Подробнее

Сам факт обмена заключенными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября, собеседница назвала «более, чем позитивным». Захарова подчеркнула, что этот шаг был очень важным, очень сложным, но он был сделан.

Этот обмен продемонстрировал, что при наличии политической воли можно решать любые проблемы.

Но в целом, Захарова затруднилась дать оценку тенденциям развития в позитивную сторону.

Самолеты с участниками обмена заключенными — по 35 с каждой стороны — благополучно приземлились в аэропортах Москвы и Киева 7 сентября.

Одним из прилетевших в столицу России освобожденных стал глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

В рамках обмена вернулись на родину украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году в России по обвинению в терроризме, и 24 украинских моряка, задержанные в конце ноября 2018 года за нарушение российской государственной границы в Керченском проливе.