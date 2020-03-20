Владимир Путин не пойдет на поводу у Саудовской Аравии и не станет просить о перемирии в нефтяной войне. У Москвы достаточно накоплено резервов для выигрыша в такой ситуации.

Такое мнение высказали Bloomberg источники, знакомые с точкой зрения правительства. По их словам, Москва считает позицию Эр-Рияда шантажом. Россия не ожидала, что саудиты спровоцируют ценовую войну, но Кремль уверен, что сможет продержаться дольше, чем Эр-Рияд.

«Путин — не тот человек, на которого можно оказать давление», — сказал источник Bloomberg.

6 марта ОПЕК не смогла договориться с Россией и другими странами о новом сокращении добычи нефти.

8 марта Саудовская Аравия решила надавить на Россию из-за разрыва сделки. Власти страны заявили об увеличении добычи нефти с апреля до 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом Эр-Рияд хотел заставить Москву вернуться к переговорам.

На фоне пандемии коронавируса и срыва нефтяной сделки ОПЕК+ рубль ослаб по отношению к доллару на 24,9%. Из-за обвала нефтяных цен до уровня 15-летнего минимума — 25 долларов за баррель — российская валюта просела более чем на пять рублей за дневную биржевую сессию. Впервые с 2016 года доллар превысил отметку в 80 рублей.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему цены не нефть нельзя назвать катастрофическими. У России есть необходимый запас прочности в сложившейся ситуации.