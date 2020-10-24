Москва назвала нелегитимными санкции США против НИИ химии и механики

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нелегитимными санкции США, введенные против Центрального института химии и механики. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от Вашингтона, не ведет наступательных операций в киберсфере.

Как сообщил ТАСС, дипломат полностью опроверг заявления Минфина США о причастности института к разработке вредоносного программного обеспечения для взлома Triton. Антонов подчеркнул нелегитимность любых односторонних рестрикций.

«Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин», — добавил Антонов.

В Минфине США заявили, что атака хакеров на нефтехимический объект на Ближнем Востоке в 2017 году проводилась при поддержке ЦНИИХМ, предоставившем «специально подготовленные инструменты, сделавшие эту атаку возможной».

Глава ведомства Стивен Мнучин предупредил, что администрация продолжит активно защищаться от опасных действий российских властей в киберпространстве.