Минобороны Британии заявило, что РФ спровоцирует Третью мировую. Москва требует объясниться

В МИД Великобритании была направлена нота от российского посольства после того, как начальник Штаба обороны Николас Картер в интервью каналу BBC заявил, что Россия может спровоцировать Третью мировую войну.

В интервью Sunday Telegraph Картер подтвердил свои слова. Материал газеты вышел под заголовком «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну». В материале также сказано, что военный считает, будто Великобритания находится «в состоянии войны каждый день» из-за постоянных кибератак из России и других стран.

В посольстве РФ сказано, что Картер специально пытался создать впечатление у британцев, что российская внешняя политика направлена на разжигание новой войны или на нападение на Великобританию.

«Рассматриваем подобные высказывания… как ущербные и безрассудные. Они являются очередным проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства. При этом полностью замалчивается провокационный характер действий самой Великобритании в военной сфере», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

Дипломаты просят британский МИД объяснить правительству и гражданам России, насколько заявления Картера соответствуют официальной позиции правительства Соединенного Королевства.