Москва направила ноту протеста из-за русофобской акции в Киеве на День России

Министерство иностранных дел России направило в МИД Украины ноту протеста, связанную с очередными русофобскими выходками, допущенными в Киеве в день празднования Дня России. Дипломаты потребовали обеспечить им нормальные условия для работы в соответствии с международными обязательствами.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. „Креативность“ проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», — сказано в тексте заявления.

СБУ разместило билборды со своей символикой и гербом, назвав акцию в Twitter «хорошим патриотическим хуралом». В Киеве назвали акцию приветом «к так называемому Дню России».