Москва начала переговоры о вывозе из Сирии примкнувших к ИГ* россиян

Судьба примкнувших к «Исламскому государству» (ИГ*) россиян и их родственников сейчас обсуждается на российско-американских переговорах.

Трамп призвал Европу забрать оставшихся в Сирии боевиков ИГ* Подробнее

Об этом стало известно РИА «Новости» со слов высокопоставленного представителя Госдепартамента.

«Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», — сказал чиновник.

Он посетовал, что в отношении репатриации граждан других стран прогресса почти нет. Своих граждан приняли для последующего суда Косово, Босния и Герцеговина. Одного человека забрала Италия.

«Учитывая, что речь идет о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует, и это остается важным вопросом в дипломатических обсуждениях», — сказал представитель Госдепа.

О необходимости экстрадиции захваченных в Сирии граждан других стран, воевавших на стороне джихадистов, президент США Дональд Трамп заявил в августе текущего года.

Он пригрозил, что отправит их в страны происхождения, так как Вашингтон не собирается их содержать.

* запрещенная в России террористическая организация.