Москва на 2 года продлила кредит Минску для строительства БелАЭС

Срок действия российского кредита на строительство Белорусской АЭС пролонгировали на два года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Белоруссии.

Речь, в частности, идет о продлении льготного периода. Так, ставку снизили до 3,3% годовых.

«Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 году, — сказано в сообщении пресс-службы. Его процитировал ТАСС.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Белоруссии и РФ о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства АЭС (от 25 ноября 2011 года) подписали 14 июля.

Тогда белорусский премьер Роман Головченко заявил, что подписанный документ является очень выгодным и соответствует интересам Белоруссии. Его страна таким образом смогла сэкономить «сотни миллионов долларов» на строительстве атомной станции.

Также в тот день российская и белорусская стороны заключили соглашение, которое регулирует условия поставок энергоносителей. В частности, нефти.