«Москва может пойти на уступки». Политолог оценил вероятность поставки Киеву российской вакцины

Отношения России с Украиной продолжаются, поэтому назвать внезапным заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком о возможных поставках в Киев вакцины от коронавируса, нельзя.

Тем более, что, как уточнила политолог Наталья Елисеева, его с российским президентом связывают проверенные временем, еще домайданные отношения.

«В последние годы на Украине, то в активной фазе, то в тлеющией, происходит конфликт, который надо решать. И как бы кто ни хотел, решаться вопрос будет, в том числе, с помощью России. Дело еще и в том, что снять санкции просили украинские промышленники. Вопросы рынка и поставок приобретают усложненный характер. Парламентером-переговорщиком выступает Медведчук. Он предложил точечную отмену санкций на конкретные предприятия. Некоторые из них в свое время поддержали майданную власть. Москва сейчас анализирует ситуацию и рынок, потому что даже если мы пойдем на уступки и налаживание отношений, Киев может пойти в отказ и сделать все, чтобы этот процесс отменился еще на несколько лет», — заявила Елисеева.

Напомним, на встрече с Медведчуком Путин допустил возможность поставок отечественной антикоронавирусной вакцины на Украину. Вопрос точечной отмены санкций пообещал изучить премьер-министр России Михаил Мишустин.