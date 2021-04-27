Москва и Вена обсуждают возможность восстановления регулярного авиасообщения

Москва и Вена ведут переговоры по поводу восстановления регулярного авиасообщения. При этом уже согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. Уже согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю. Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров», — заявил дипломат в беседе с газетой «Известия».

При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от динамики ситуации с коронавирусом в странах. По мере ее улучшения будет возрастать потребность во взаимных поездках, как туристических, так и деловых.

Сейчас австрийской стороной приостановлена выдача большинства категорий виз, отметил Любинский. По его словам, действующие правила въезда в страну можно уточнить в посольстве Австрии в Москве.

«Ожидаем, что по мере затихания пандемии возобновится деятельность консульского отдела австрийской дипмиссии в полном объеме», — добавил российский посол в Австрии.

Россия возобновила перелеты в Эстонию после перерыва, который продлился более года. Теперь между странами вновь будет действовать рейс компании «Аэрофлот» Москва-Таллин-Москва. Первый самолет из российской столицы уже прибыл в столицу Эстонии.