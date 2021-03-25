Москва и Сеул выступили за возобновление переговоров по Корейскому полуострову

Москва и Сеул планируют возобновить переговоры по поводу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен пообещал приложить усилия, чтобы визит Путина в их страну состоялся как можно скорее.

Глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Республики Корея заявил, что обе страны заинтересованы как можно скорее вернуться к переговорам по поводу ядерной активности КНДР.

«Из международной проблематики особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии», — процитировал слова Лаврова ТАСС.

Также Чон Ый Ен сообщил, что визит президента России Владимира Путина в республику планируют организовать как только стабилизируется ситуация с коронавирусом. Лавров пообещал помочь в этом, сообщил ТАСС.

В 2019 году Сеул и Москва договорились о визите Владимира Путина, однако пандемия коронавируса заставила отложить встречу на неопределенный срок.