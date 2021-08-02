Совместная деятельность оборонных ведомств Китая и России предусматривает комплекс политических, военных и военно-технического характера, экономических мероприятий. Они призваны укрепить обороноспособность и национальную безопасность Москвы и Пекина.

Об этом во время видеоконференции заявил заместитель главы военного ведомства РФ Александр Фомин. Виртуальная встреча была посвящена 94-й годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По его словам, совместная деятельность станет основой для поступательного и динамичного развития двусторонних связей России и Китая.

Он подчеркнул, что обе страны связывают общие взгляды по наиболее важным международным вопросам. Уже сейчас двустороннее сотрудничество вызвало расширение сфер взаимодействия и большую интенсивность контактов.

«Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы, взаимное уважение, учёт интересов друг друга, настрой на плодотворное сотрудничество, а также общие взгляды по наиболее важным международным вопросам», — цитирует его газета «Красная звезда».

Директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями США Кингстон Рейф заявил, что ракеты России и Китая могут привести к неконтролируемой ядерной войне.