  • Москва и Минск снова обсудят компенсации за налоговый маневр — Лукашенко

    16 сентября 2019, 12:47

    Александра Ломейко

    Минск снова задумался о возможной компенсации со стороны Москвы. Речь идет об издержках, которые белорусская сторона понесет из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в рамках подготовки программы по интеграции.
    Москва и Минск снова обсудят компенсации за налоговый маневр — Лукашенко

    Позицию Белоруссии озвучил на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько лидер страны Александр Лукашенко. Его слова привело агентство БелТА.

    Белоруссия предложила России по-человечески договориться о поставках нефти

    Подробнее

    «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями», — заметил белорусский президент.

    Он добавил, что вопрос уже неоднократно обсуждался с его российским коллегой Владимиром Путиным. Скорее всего, стороны к нему еще вернутся при утверждении программы совместных действий.

    В ГТК тем временем полагают, что поступления по итогам года будут выше прошлогоднего показателя. Это говорит, подчеркнул Лукашенко, о найденных направлениях, которые способны компенсировать потери.

    «Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр», — заключил президент Белоруссии.