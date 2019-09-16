Москва и Минск снова обсудят компенсации за налоговый маневр — Лукашенко
Позицию Белоруссии озвучил на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько лидер страны Александр Лукашенко. Его слова привело агентство БелТА.
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«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями», — заметил белорусский президент.
Он добавил, что вопрос уже неоднократно обсуждался с его российским коллегой Владимиром Путиным. Скорее всего, стороны к нему еще вернутся при утверждении программы совместных действий.
В ГТК тем временем полагают, что поступления по итогам года будут выше прошлогоднего показателя. Это говорит, подчеркнул Лукашенко, о найденных направлениях, которые способны компенсировать потери.
«Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый маневр», — заключил президент Белоруссии.