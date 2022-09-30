Москва и Минск договорились о транзите белорусских грузов | 360°

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Москва и Минск договорились о транзите белорусских грузов

Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России

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Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через российскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Белоруссии.

«В Минтрансе России подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации», — указано в сообщении.

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Там также отмечается, что документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции. Это значит, что перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру.

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Подписание межправительственного соглашения, как заметил глава Минтранса России Виталий Савельев, придаст новый импульс национальным экономикам.

«Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество», — сказал министр.

Ранее белорусский премьер Николай Снопков подписал постановление, согласно которому ряд промышленных товаров запрещается вывозить за пределы страны начиная с 23 сентября. В перечень вошли железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, автомобили и многое другое.

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