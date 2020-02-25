Москва и Минск договорились о «грязной» нефти

Представители Белоруссии и России подписали протокол о компенсации за поставки «грязной нефти» из нефтепровода «Дружба». Стороны договорились о цене 15 долларов за баррель.

«Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут выплатить Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу», — разъяснил заместитель председателя белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Его слова привел «Интерфакс».

По его словам, расценки были взяты по аналогии с размером компенсаций, которые получили другие стороны за ту же «грязную нефть». В частности, по такой цене были заключены контракты с представителями Польши, Чехии, Словакии, Венгрии.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко ранее говорил, что в феврале Минск передаст России полный пакет документов по компенсации за поставки «грязной» нефти. О соответствующем формате взаимодействия он договорился с экс-вице-премьером России Дмитрием Козаком.

С «грязной нефтью» Белоруссия столкнулась 19 апреля 2019 года. Из России по нефтепроводу «Дружба» пошла загрязненная хлорорганикой нефть. Из-за этого упал объем транзита нефти по территории республики и, как следствие, доходы белорусского оператора нефтепровода.