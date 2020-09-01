Москва и Минск договорились о возобновлении транспортного сообщения

В понедельник, 31 августа, в Москве прошли переговоры представителей санитарно-эпидемиологической службы Белоруссии с российской стороной по вопросу возобновления транспортного сообщения между странами. Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возвращении к прежней жизни.

Транспортное сообщение планируют восстанавливать постепенно. Для этого стороны договорились разработать план специальных мероприятий, который будут согласовывать с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Белоруссии.

Представители России отметили, что меры по защите общественного здоровья, которые принимает гражданская авиация Белоруссии, соответствуют международным рекомендациям и стандартам.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии белорусские медики выявили 71 843 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в республике умер 681 человек.