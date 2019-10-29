Москва готова к возможному размещению РСМД США близ границ РФ

Грушко сказал журналистам, что Россия должна быть готова к любому развитию событий, тем более, что Вашингтон анонсировал на следующий год испытания уже баллистической ракеты.

НАТО готовится разместить в Европе свои ракеты — Пушков Подробнее

Дипломат отметил, что если США приняли решение о производстве этаких ракет, то перспективным плацдармом для их размещения станут пункты «в пределах досягаемости российской территории».

«Это является серьезным дестабилизирующим фактором не только для тех регионов, где могут размещаться эти средства, но и для стратегической стабильности в целом», — указал замглавы МИДа.

Он также напомнил, что у РФ «есть военно-технические заделы, чтобы быть наготове к любым поворотам ситуации в этой сфере».

При этом Грушко подчеркнул, что в Москве не теряют надежды, что «голос разума восторжествует».