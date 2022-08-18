Москва должным образом отреагирует на визовую дискриминацию россиян со стороны Евросоюза

Внешнеполитическое ведомство пообещало должным образом ответить на визовую дискриминацию жителей России странами Европейского союза. Реакция Москвы не заставит долго ждать.

«Шаги ЕС по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о ней скоро станет известно», — сообщили в МИД РФ ТАСС.

При этом в министерстве не исключают, что новые дискриминационные визовые решения будут приняты на уровне ЕС.

Напомним, что главы министерств иностранных дел ЕС на встрече 31 августа обсудят возможные поправки в визовый кодекс Евросоюза.

Страны Европейского союза, которые ввели ограничительные меры по выдаче виз жителям России, не намерены полностью прекращать их выдавать. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, они продолжат выдавать визы исходя из гуманитарных соображений.