Московские компании представят 25 фильмов на форуме Kidscreen Summit в Майами

Свои работы представят одна студия дубляжа, два дистрибьютора и девять анимационных студий. В общей сложности Москва покажет 25 фильмов: 23 анимационных и два художественных, сообщило ИА Nation News.

Благодаря Kidscreen Summit участники смогут найти покупателей и расширить аудиторию до международного уровня.