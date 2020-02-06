Московские компании представят 25 фильмов на форуме Kidscreen Summit в Майами
Московские компании примут участие в форуме Kidscreen Summit. Он считается главным мероприятием в индустрии детских развлечений. Форум пройдет в Майами с 10 по 13 февраля. Об этом написала «Вечерняя Москва».
Свои работы представят одна студия дубляжа, два дистрибьютора и девять анимационных студий. В общей сложности Москва покажет 25 фильмов: 23 анимационных и два художественных, сообщило ИА Nation News.
Благодаря Kidscreen Summit участники смогут найти покупателей и расширить аудиторию до международного уровня.