Мир 12 января 2023, 12:27 Москалькова заявила о невозможности взаимного обмена ранеными без согласия глав государств Омбудсмен Москалькова: без согласования глав государств взаимообмен ранеными невозможен РИА «Новости»

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Инициативы по взаимному обмену ранеными или пленными между Россией и Украиной невозможны без решения высшего руководства. Об этом во время Международной конференции по правам человека в Анкаре заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщил ТАСС.

«Никакие действия, связанные с взаимным освобождением лиц, получивших ранения, или с обменом пленными, невозможны без официальных решений специальных органов государственной власти, Министерства обороны, и, конечно, верховного главнокомандующего», — сказала она.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова открыть гуманитарный коридор для помощи пострадавшим от конфликта детям, женщинам и раненым бойцам.

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Однако Москалькова подчеркнула, что в любом случае решение будут принимать главы государств путем трехстороннего соглашения. Между тем российский омбудсмен попросил турецкую сторону подготовить дорожную карту гуманитарного коридора, чтобы была возможность понять, о чем идет речь.