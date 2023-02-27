Мир 27 февраля 2023, 14:46 Москалькова выразила надежду, что санкции ЕС не скажутся на контактах с омбудсменом Украины Омбудсмен Москалькова: санкции ЕС не должны повлиять на контакты с украинским коллегой РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает, что включение ее в санкционный список Евросоюза не повлияет на гуманитарные контакты с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщил ТАСС.

«Надеюсь, что нет», — ответила Москалькова представителям СМИ.

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Она уточнила, что не контактировала с украинским омбудсменом после того, как обнародовали санкционный список.

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Новые рестрикции Европейского союза Кремль назвал абсурдным. В него попали Москалькова и известный хирург Леонид Рошаль.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, депутаты Евросоюза добавляют в санкционные списки людей, чтобы просто заполнить их. Он отметил, что у автора документа ощущается некоторый дефицит при выборе объектов для наложения санкций. Этим Песков объяснил включение в списки тех или иных юридических или физических лиц.