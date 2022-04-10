Москалькова сообщила об очередном обмене пленными между РФ и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в Telegram об очередном обмене пленными между Россией и Украиной. По данным омбудсмена, он произошел накануне вечером.

Среди пленных — четыре сотрудника Росатома и «наши доблестные военнослужащие».

«Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие», — сообщила Москалькова.

О первом случае обмена стало известно 21 марта. Тогда девять пленных россиян обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Затем, 24 марта, произошел обмен 10 на 10. Через 12 дней страны провели обмен пленными уже в формате 86 на 86. Позже, 9 апреля, в Россию вернулись 32 дальнобойщика, которых удерживали на Украине. Домой также поехали 20 украинских водителей.

А 6 апреля Украина сорвала обмен пленными без объяснения причин, хотя условия были согласованы заранее.

Пленные бойцы ВСУ обеспечены всем необходимым. Как отметила Москалькова 2 апреля, их содержат в соответствии с нормами международного права.