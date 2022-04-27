Москалькова: Россия начала переговоры по возвращению 72 моряков, их удерживает Украина
Украинские военные удерживают 72 российских моряка на 8 гражданских судах в городе Измаил. Об этом «Интерфаксу» сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
«Их не выпускают со своих судов, но обеспечивают питанием, водой и медикаментами», — заявила она.
Пресс-служба омбудсмена уточнила, что экипажи находятся на территории судоремонтных заводов.
Также Москалькова рассказала, что на родину в Россию вернулись все дальнобойщики, которых ранее удерживали на Украине.
«Путем переговоров возвращены все дальнобойщики. Среди них были россияне и белорусы», — сказала она.
При этом уполномоченный по правам человека сообщила, что товары и грузы с автомобилей водителей оказались необоснованно отняты.
Ранее Москалькова сообщала, что украинские таможенники конфисковали машины 28 российских дальнобойщиков.