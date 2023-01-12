Мир 12 января 2023, 23:55 Москалькова рассказала о третьей встрече с омбудсменом Украины Омбудсмен РФ Москалькова: прошел третий раунд переговоров с украинским коллегой в Анкаре Публичное достояние

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Прошел третий раунд переговоров омбудсменов России и Украины. Об этом в четверг, 12 января, рассказала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Она встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В ходе встречи они обсудили итоги работы по взаимному оказанию помощи мирным жителям.

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«Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — сказала Москалькова.

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В Анкаре прошла международная конференция «Будущее прав человека в XXI веке». На ее полях состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, России и Украины.

Москалькова уже сообщала, что в рамках переговоров уполномоченных по правам человека не поднимался вопрос о создании гуманитарных коридоров для раненых. Также она говорила, что взаимный обмен пострадавшими или пленными между российской и украинской стороной невозможны без решения вышестоящего руководства.