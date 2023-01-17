Мир 17 января 2023, 15:53 Москалькова опровергла данные о договоренностях с Украиной по обмену пленными ТАСС: Москалькова опровергла слух о договоренности с Украиной по обмену пленными РИА «Новости»

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не обсуждала с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом вопрос обмена пленными в Турции. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовящемся обмене пленными. Россия, указывали в публикациях, отдаст Украине 800 военнопленных, а получит — 200. В основном речь шла о раненых военных и гражданских лицах.

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«Удивлена появившимися в социальных сетях и СМИ публикациями о вероятном обмене с Украиной. В диалоге с украинским коллегой Лубинцом в Анкаре речь об обменах никогда не шла. Эти моменты находятся в компетенции Минобороны», — заявила Москалькова.

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Омбудсмен подчеркнула, что приведенный вариант обмена является несправедливым и неравноценным.

«Вопрос о репатриации раненых военных имеет совершенно другую правовую природу, заложенную в Женевской конвенции от 1949 года», — добавила уполномоченный по правам человека.

Ранее Москалькова отметила, что без согласования глав государств взаимообмен ранеными невозможен.