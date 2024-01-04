Мир 04 января 2024, 17:48 Мосийчук назвал военные предприятия Украины, пораженные при ракетных ударах Мосийчук: предприятия Киева «Луч» и «Артем» и 3 завода поразили при ударах ракет Global Look Press

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Военные предприятия «Луч» и «Артем» в Киеве получили повреждения во время ракетного удара российских военных, а 2 января ВС России поразили завод по производству электротехники «Квазар», ремонтный завод военной техники и завод «Маяк», заявил бывший нардеп Игорь Мосийчук. Его высказывания привело в своем Telegram-канале местное издание «Страна».

По словам Мосийчука, теперь украинские силовики начали усиленно искать наводчиков по КБ «Луч» и заводу «Артем». Правда, откуда у него такие данные, не уточнил.

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«Да вы хоть с „Википедии“ адрес уберите, зачем наводчика искать?» — поинтересовался он.

Также «Страна» процитировала журналистку местного издания «Цензор.нет» Татьяну Николаенко, по данным которой 29 декабря от удара удалось спасти далеко не все объекты. Кроме того, как указала Николаенко, по военным предприятиям Украины «прилетает постоянно».

Журналистка обратила внимание, что минувшим летом, в частности, оказались уничтожены мощности одного из частных производителей дронов. Название компании она не привела.

Также Николаенко отметила, что данные о местонахождении многих производителей оружия на Украине находятся в открытом доступе и найти их не составит труда.