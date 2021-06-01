Мошенница притворялась королевской особой и взяла в плен туристку

Аферистка из Австралии притворилась особой королевских кровей и похитила молодую путешественницу. Преступница удерживала девушку в плену восемь дней.

Как сообщило издание Daily Mail, Саманта Линделл Аззопарди познакомилась в сиднейском хостеле с 18-летней путешественницей Эмили Бамбергер. Мошенница рассказала, что ее зовут Анника Деккер и что огна якобы похищенная в детстве королевская особа и находится под пристальным вниманием Интерпола.

Преступница с помощью ненастоящего электронного письма убедила новую знакомую, что за ними ведется слежка и им срочно надо вдвоем покинуть город. Девушке она дала фальшивое удостоверение личности. После этого они с Аззопарди уехали в Брисбен.

Спустя какое-то время путешественница со своей подругой вернулись в Сидней. Преступница отвезла туристку в свой дом в пригороде и назвала его убежищем от спецслужб. Там аферистка украла у Эмили тысячу долларов, заперла в хижине возле дома и не выпускала больше недели. По рассказам девушки, Аззопарди запрещала ей пользоваться интернетом.

«Я не могу передать, насколько жутко это было, ведь никто даже не знал, где я нахожусь», — поведала пленница.

Преступницу поймали, когда она пыталась пересечь границу с Новой Зеландией. Ее взяли под стражу. Аззопарди в итоге обвинили в краже детей, мошенничестве и приговорили к двум годам тюрьмы.