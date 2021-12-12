Мошенники взломали Twitter премьера Индии и «легализовали» биткоин в стране
Хакеры взломали Twitter премьера Индии Моди и написали о признании биткоина
Неизвестные хакеры утром в воскресенье взломали Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и разместили там твит о том, что биткоин был признан платежным средством в стране. Помимо этого, сообщалось, что Индия закупила цифровую валюту, которую будет распространять среди населения.
Об атаке на аккаунт Моди заявила канцелярия политика у себя в Twitter. Представители офиса премьера уточнили, что учетная запись премьера была нарушена на очень короткое время.
«О проблеме было сообщено в Twitter и аккаунт был восстановлен», — говорится в сообщении.
The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021
In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.
На страницу Моди подписаны 73,4 миллиона человек. Хотя фейковое заявление о биткоине провисело недолго, его успели быстро распространить.
Парламент Индии в ближайшее время собирается рассмотреть проект о запрете всех частных криптовалют в стране. Вместе с тем документ делает определенные исключения для продвижения технологии, которая лежит в основе криптовалюты и ее использования, уточнил ТАСС.
Сам Моди на минувшей неделе призвал разработать общемировые нормы для использования криптовалют. С таким предложением он выступит на «Саммите за демократию», организованном США.