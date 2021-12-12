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    12 декабря 2021, 09:26

    Мошенники взломали Twitter премьера Индии и «легализовали» биткоин в стране

    Хакеры взломали Twitter премьера Индии Моди и написали о признании биткоина

    Ольга Назаркина

    Неизвестные хакеры утром в воскресенье взломали Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и разместили там твит о том, что биткоин был признан платежным средством в стране. Помимо этого, сообщалось, что Индия закупила цифровую валюту, которую будет распространять среди населения.

    Мошенники взломали Twitter премьера Индии и «легализовали» биткоин в стране

    Об атаке на аккаунт Моди заявила канцелярия политика у себя в Twitter. Представители офиса премьера уточнили, что учетная запись премьера была нарушена на очень короткое время.

    «О проблеме было сообщено в Twitter и аккаунт был восстановлен», — говорится в сообщении.

    На страницу Моди подписаны 73,4 миллиона человек. Хотя фейковое заявление о биткоине провисело недолго, его успели быстро распространить.

    Парламент Индии в ближайшее время собирается рассмотреть проект о запрете всех частных криптовалют в стране. Вместе с тем документ делает определенные исключения для продвижения технологии, которая лежит в основе криптовалюты и ее использования, уточнил ТАСС.

    Сам Моди на минувшей неделе призвал разработать общемировые нормы для использования криптовалют. С таким предложением он выступит на «Саммите за демократию», организованном США.