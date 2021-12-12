Мошенники взломали Twitter премьера Индии и «легализовали» биткоин в стране

Неизвестные хакеры утром в воскресенье взломали Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и разместили там твит о том, что биткоин был признан платежным средством в стране. Помимо этого, сообщалось, что Индия закупила цифровую валюту, которую будет распространять среди населения.

Об атаке на аккаунт Моди заявила канцелярия политика у себя в Twitter. Представители офиса премьера уточнили, что учетная запись премьера была нарушена на очень короткое время.

«О проблеме было сообщено в Twitter и аккаунт был восстановлен», — говорится в сообщении.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

На страницу Моди подписаны 73,4 миллиона человек. Хотя фейковое заявление о биткоине провисело недолго, его успели быстро распространить.

Парламент Индии в ближайшее время собирается рассмотреть проект о запрете всех частных криптовалют в стране. Вместе с тем документ делает определенные исключения для продвижения технологии, которая лежит в основе криптовалюты и ее использования, уточнил ТАСС.

Сам Моди на минувшей неделе призвал разработать общемировые нормы для использования криптовалют. С таким предложением он выступит на «Саммите за демократию», организованном США.