Мир 10 марта 2024, 00:19 Мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных на Украине «Страна.ua»: на Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги Unsplash

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Полиция на Украине задержала мошенников, которые под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, мошенники работали в Киеве. В группе было четыре человека. Один из мошенников представлялся полицейским, трое — сотрудниками территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы.

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«Своим жертвам они угрожали физической расправой и отправкой на фронт в зону боевых действий», — сообщило издание.

При задержании группы у мошенников изъяли пистолет, ружье и четыре тысячи долларов. Против фигурантов возбудили уголовное дело, им грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Российские хакеры слили личные данные украинских военкомов, участвовавших в мобилизационных облавах. Стали известны их имена, адреса, номера телефонов и страницы в соцсетях.