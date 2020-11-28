Мошенники оштрафовали прохожих в Берлине за несоблюдение карантина

Два мошенника в Берлине выдавали себя за полицейских и пытались оштрафовать прохожих за якобы несоблюдение коронавирусных мер. Их уже задержали.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение полиции столицы ФРГ, злоумышленники подошли к двум молодым людям в парке Мауэрпарк и представились полицейскими, отвечающими за контроль над соблюдением карантина. Неизвестные обвинили местных жителей в несоблюдении правил и потребовали заплатить штраф в тысячу евро. Также они обыскали одного из прохожих.

Молодые люди вызвали полицию. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых.

Власти ФРГ продлили режим частичного карантина в стране до 20 декабря. В Германии разрешены частные встречи — не более пяти человек из двух домохозяйств. Однако теперь ужесточены правила посещения торговых точек. На каждого посетителя отводится 10 квадратных метров. В регионах с особо напряженной обстановкой в школах вводится обучение в несколько смен для учеников начиная с восьмого класса.

Карантинный режим введен в Германии с 2 ноября. Изначально планировалось, что он будет действовать в ФРГ до декабря. Однако темпы распространения коронавирусной инфекции не упали до желаемого уровня. В Германии закрыты рестораны и бары, поэтому блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Приостановили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Германии зафиксировано 1 038 649 случаев коронавируса и 16 011 летальных исходов.