Мир 16 февраля 2024, 05:29 «Мошенничество». Карлсон оценил предложение о кредитовании Украины Такер Карлсон назвал кредит США Украине мошенничеством и отсрочкой мира РИА «Новости»

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Предложение об оказании финансовой помощи Украине в кредит назвали мошенничеством, которое приведет к смерти украинцев и отсрочке заключения неизбежного мирного соглашения. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский журналист Такер Карлсон.

«[Сенатор] Линдси Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — предупредил журналист.

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Карлсон подчеркнул, что Украина никогда не сможет вернуть долг, а власти США не смогут ее заставить это сделать. Он также добавил, что было бы легче, если бы сенатор Грэм присоединился к украинцам на поле боя.

Против финансирования Украины выступила и республиканский кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн. По ее словам, республика получает слишком много денег, хотя не является для США таким важным союзником, как тот же Израиль.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожили ударом «Искандеров» сотни бойцов ВСУ.