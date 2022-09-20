Более миллиона человек остались без электричества из-за мощного землетрясения в Мексике | 360°

Мир 20 сентября 2022, 04:43 Поделиться Telegram

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Viber Более миллиона человек остались без электричества из-за мощного землетрясения в Мексике ESMC: в Мексике в штате Мичоакан произошло землетрясение магнитудой 7,6

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Сильное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в мексиканском штате Мичоакан. Эпицентр находился на глубине 10 километров в 26 километрах от муниципалитета Коалькоман де Васкес Пальярес. Данные о землетрясении зафиксировал сайт Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Очаг землетрясения находился в горной местности. Удар ощущался в нескольких регионах в южной, западной и центральных частях Мексики. ТАСС сообщил, что в штате Колима есть один погибший — на человека обрушилась стена торгового центра в городе Мансанильо. Данных об общем объеме причиненного ущерба пока не сообщаются.

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Подземный толчок случился через час после начала плановых учений по реагированию на землетрясения. Жители Мехико второй раз за день услышали сигнал тревоги и покинули помещения.

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После землетрясения зафиксировало более 160 повторных толчков, магнитуда самого сильного составила 5,3, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу.

РИА «Новости» сообщило об отключении электроэнергии в пяти регионах страны. Около 1,2 миллиона потребителей остались без света. Сильнее других пострадала столица и штат Мехико.

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