Важное 14 декабря 2023, 17:05 Мощный взрыв раздался рядом с киевским аэропортом Жуляны «Глас народа»: в столице Украины прогремел взрыв около аэропорта Жуляны

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Киеве, на фоне сирен прогремели взрывы рядом с аэропортом Жуляны. Об этом сообщила украинская газета «Глас народа».

По информации издания, взрыв зафиксировали на юго-западе Киева, со стороны аэропорта Жуляны.

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Воздушную тревогу объявили в украинской столице третий раз за сутки.

«Киев, взрывы. Оставайтесь в укрытиях», — отметило издание «Зеркало недели».

Ранее ВСУ нанесли удары по населенным пунктам на левом берегу Днепра. От обстрелов пострадали города Новая Каховка и Алешки, а также села Саги, Казачьи Лагери, Обрывка, Днепряны и другие. Украинские боевики почти 100 раз открывали огонь, атакуя гражданские объекты.

Взрывы 14 декабря прогремели на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области. СМИ сообщили, что пострадал объект инфраструктуры. Взрывы также раздались в Хмельницкой области в городе Староконстантинове, где располагается военный аэродром. Информацию о разрушениях и пострадавших власти не озвучили.