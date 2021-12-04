Мощный взрыв произошел в небе неподалеку от иранского города Натанз

Мощный взрыв произошел в субботу, 4 декабря, неподалеку от города Натанз в Иране. По предварительным данным, все случилось во время учений по противовоздушной обороне. Пока никаких данных о том, что при взрыве мог кто-то пострадать, нет.

Местное агентство «Мехр» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что в воздухе взорвалась ракета. Целью маневров иранских военных было проверить, насколько быстро силы ПВО страны смогут отреагировать на внезапную угрозу с воздуха.

Информация о взрыве стала появляться в иранских СМИ после того, как о произошедшем журналистам рассказали очевидцы. Вокруг случившегося сразу же возник общественный резонанс из-за самого места взрыва. Именно в Натанзе находится местный ядерный центр, который играет ключевую роль в ядерной программе всего Ирана.

В апреле на обогатительном комплексе в Натанзе случилась авария в энергораспределительной системе. Никто не пострадал, к загрязнению окружающей среды ситуация не привела. А в июле прошлого года в Натанзе случился сильный пожар. Власти пришли к выводу, что причиной стал саботаж.