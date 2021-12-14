Мощный взрыв произошел в колумбийском аэропорту Кукута

В колумбийском аэропорту Кукута произошел мощный взрыв. Нападение устроил мужчина, который погиб на месте.

В результате атаки была повреждена инфраструктура зданий, рейсы пока приостановлены.

По предварительным данным, первый взрыв произошел внутри аэропорта. На место прибыли полиция и военные. После взрыва совет директоров аэропорта приостановил работу воздушной гавани и эвакуировал сотрудников и пассажиров. Министр обороны Диего Молано заявил, что произошедшее в аэропорту Кукуты было терактом. Человек, который совершил атаку, погиб.

«Это был бандит, который имел террористический умысел в аэропорту», — заявил он в беседе с телекомпанией BluRadio.

В Минздраве страны заявили, что личность устроившего взрыв пока не установлена, военные и прокуратура расследуют произошедшее.

По данным РИА «Новости», после первого взрыва в аэропорту произошел еще один. Его жертвами, по предварительным данным, стали два полицейских.