Мощный взрыв прогремел возле ж/д станции в Лондоне

Сильный взрыв произошел возле лондонской железнодорожной станции Elephant & Castle. Видео очевидцы делятся в социальных сетях.

Пока не понятно, что именно могло стать причиной произошедшего. Также нет данных, что находилось на месте взорвавшегося здания. На многочисленных видео, опубликованных в Instagram, заметно, как люди в панике разбегаются от мощного столба огня, вырвавшегося в небо.

В произошедшем уже разбираются власти и правоохранительные органы.

s://twitter.com/lb_southwark/status/1409502980047618050

Местные власти уточнили, что отмели версию теракта.