Мир 04 февраля 2023, 19:06 Мощный взрыв прогремел в центральной части Кабула ТАСС: российские дипломаты не пострадали при взрыве в центральной части Кабула РИА «Новости»

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Сильный взрыв прогремел в центральной части Кабула. По данным источников РИА «Новости», ЧП произошло недалеко от президентского дворца и других правительственных зданий Афганистана.

В российской дипмиссии ТАСС сообщили, что сотрудники посольства РФ не пострадали и находятся в безопасности.

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«Известно, что в центральной части Кабула прогремел довольно сильный взрыв. Обстоятельства выясняются», — добавили собеседники агентства.

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Посольство России в Кабуле расположено в седьмой зоне безопасности города.

В конце декабря прошлого года в столице Афганистана также произошел сильный взрыв. Он прогремел в районе Дар-эль-Аман.

Осенью того же года при взрыве в образовательном центре в Кабуле погибли более 40 человек, свыше 80 пострадали. Среди погибших большинство были молодые женщины.