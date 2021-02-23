Мощный взрыв прогремел в Техасе после столкновения поезда с грузовиком. Видео

В округе Майлам американского штата Техас столкнулись поезд и грузовик, в результате прогремел мощный взрыв и начался пожар, сообщил телеканал KBTX. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Грузовой поезд, перевозивший уголь и бензин, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в районе города Камерон, который находится в 219 километрах от Хьюстона. В результате с рельсов сошли 14 вагонов.

Водитель грузовика выжил. Шеф полиции округа Крис Уайт сообщил, что персонал грузового состава в безопасности. Он рассказал, что в задней части поезда перевозились опасные вещества, но они не были затронуты при столкновении. Жители ближайших домов были эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало, однако в полиции сообщили, что сгорел один дом, который стоял вблизи железнодорожных путей.

Американские пользователи ранее заподозрили правительство и миллиардера Билла Гейтса в создании фейкового снегопада, обрушившегося на Техас. Одна из женщин заявила, что выпавший снег может гореть, а в микроволновке начинает искрить.