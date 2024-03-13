Мир 13 марта 2024, 03:11 Мощный взрыв прогремел в Сумах на Украине Unsplash

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Взрыв прозвучал в городе Сумы на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах слышны звуки взрыва», — написало издание.

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При этом украинское издание «Страна.ua» уточнило информацию, отметив, что Воздушные силы ВСУ уже написали об атаке ударных беспилотников.

До этого звуки взрывов услышали в Киеве, но тревогу в городе не объявляли. Журналисты сообщили, что до этого сирены включили в Киевской области из-за угрозы беспилотников.

В начале недели взрывы прогремели в окрестностях украинского Николаева и в Одессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что ВСУ нанесут России «ответные потери» после взрывов в Кривом Роге.

В тот же день украинские боевики атаковали с помощью дронов Белгород. В результате атаки пострадали четыре человека — одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию, еще двум пострадавшим врачи помогли на месте.